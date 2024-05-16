Стали известны подробности об арестованном во Владивостоке американце Арестованный во Владивостоке военный США признал вину и помогает следствию

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Арестованный во Владивостоке американский военный Гордон Блэк, которого обвиняют в краже, признал вину, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Уточняется, что мужчина сотрудничает со следствием.

Обвиняемый вину признал и сотрудничает со следствием. Происходит это на английском языке через переводчика, — сообщил собеседник агентства.

Ранее Блэку предъявили обвинение в краже с крупным ущербом. По решению Первомайского районного суда Владивостока мужчину заключили под стражу до 2 июня 2024 года. В ходе судебного разбирательства военный был спокоен, ему предоставили адвоката и переводчика. Американские дипломаты оказывают ему консульскую поддержку.

Блэк является штаб-сержантом сухопутных войск США, он был расквартирован в Республике Корея, а по окончании службы поехал во Владивосток, чтобы навестить россиянку, с которой у него были романтические отношения. Заявление о краже подала местная жительница — знакомая Блэка. Они познакомились в Корее, где работала женщина. Вернувшись во Владивосток, девушка продолжила общаться с американцем через Сеть, однако по приезде военного у них случился конфликт. После ухода Блэка пострадавшая обнаружила пропажу денежных средств и обратилась в полицию.