Стали известны подробности о жертвах взрыва Крымского моста Mash: жертвами взрыва на Крымском мосту стала пара популярных гидов из Петербурга

Фото: vk.com/crimeabadnews/Global Look Press

Среди погибших в результате подрыва Крымского моста была семейная пара из Санкт-Петербурга, сообщил Mash. По данным Telegram-канала, 53-летний мужчина и 33-летняя женщина были известными петербуржскими гидами.

Издание выяснило, что 53-летний Эдуард и 33-летняя Зоя ехали по Крымскому мосту на кадиллаке, когда рядом с ними взорвался грузовик.

Известно, что супруги были популярными экскурсоводами в Петербурге, а также оба окончили исторический факультет и продолжили увлекаться этой наукой, начав вести YouTube-канал HedgehogTB («ЁжикТВ») об истории. Своим зрителям они рассказывали о последних Романовых.

Судя по видеозаписям на канале, пара снимала и монтировала фильмы самостоятельно. В общении с подписчиками они говорили о вере в то, что документальное кино не должно быть «унылым».

По неподтвержденным данным, число жертв взрыва на Крымском мосту возросло до пяти, еще несколько человек числятся без вести пропавшими. По данным СМИ, кроме водителя фуры погибли также водители и пассажиры двух машин: Cadillac и Mitsubishi. К настоящему моменту водолазы извлекли из воды два тела, мужчины и женщины, поиск других возможных жертв продолжается, но из-за погодных условий он осложнен.

Взрыв на Крымском мосту произошел 8 октября. Национальный антитеррористический комитет России сообщил, что на автомобильной стороне транспортного объекта взорвался грузовик, в результате чего воспламенились семь цистерн с горючим, которые вез поезд, двигавшийся по параллельной железнодорожной линии в направлении Крыма. Согласно данным СКР, погибли три человека.