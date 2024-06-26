Стали известны подробности о водителе вылетевшей с парковки ТЦ иномарки РИА Новости: водитель упавшей с парковки BMW в Краснодаре мог сменить имя

Фото: Ксения Стрельцова/ТАСС

Водитель иномарки, которая упала с третьего этажа парковки ТЦ в Краснодаре, вероятно, менял имя, сообщает РИА Новости со ссылкой на регистрационные документы и его номер ИНН. Согласно имеющимся данным, погибшего водителя Аракельяна Рафаэля Рубеновича ранее звали Бутенко Роман Захарович.

Мужчина владел центром восстановления личности «Высота» в Краснодаре, который занимается лечением зависимых от наркомании, алкоголизма и игромании. С 2016 по 2021 год он занимался техобслуживанием и ремонтом автотранспортных средств.

Ранее СК возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц после падения иномарки с парковки торгового центра. Водитель, женщина и ребенок, которые находились в машине, погибли. Трагедия произошла 25 июня на пересечении улиц Рашпилевская и Головатого.

Telegram-канал «112» уточнил, что правоохранители рассматривают версию, согласно которой машина могла быть технически неисправна или повреждена кем-то умышленно. Окончательно причины трагедии станут понятны после того, как проведут необходимые экспертизы.

До этого появилось видео последних секунд перед падением иномарки с третьего этажа крытой парковки торгово-развлекательного центра «Галерея» в Краснодаре. На кадрах видно, как BMW на высокой скорости несется по паркингу, пробивает стену и падает вниз. Машина перевернулась в воздухе и упала на крышу. Пострадавшие скончались на месте от полученных травм.