Раскрыты новые подробности крушения Ми-8 на Колыме Mash: упавший на Колыме Ми-8 перевозил рабочих с золотого месторождения

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Telegram-канал Mash сообщает, что потерпевший крушение в Магаданской области вертолет Ми-8 перевозил вахтовиков с месторождения по добыче золота «Сопка Кварцевая», рабочие относятся к компании «Полиметалл». По данным канала, руководство предприятия несколько дней назад продало бизнес.

Как уточняет канал, на борту воздушного судна находились 20 человек — три члена экипажа и 17 пассажиров. Также Mash пишет, что вертолет выполнял рейс Сопка Кварцевая — Омсукчан, на 13-м километре маршрута пилоты связались с диспетчерами и сообщили об отказе двигателя. По информации канала, причиной проблем с двигателем стал снежный заряд, в который попал вертолет, после этого экипаж принял решение об экстренной посадке. По факту ЧП возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности, повлекшем смерть человека по неосторожности.

Ранее представитель Росавиации Артем Кореняко сообщил, что после жесткой посадки вертолета Ми-8 на Колыме два человека находятся в тяжелом состоянии, еще один из пострадавших погиб. Он также отметил, что на место происшествия направлена спецтехника повышенной проходимости, так как в районе крушения наблюдаются неблагоприятные погодные условия.