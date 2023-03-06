У мужчины, который угрожал разнести военкомат в подмосковном Домодедово, был инсульт и четыре черепно-мозговые травмы, рассказала Telegram-каналу SHOT родственница «подрывника». Как передают журналисты, к настоящему моменту россиянина уже задержали.
По информации канала, 37-летний житель Подмосковья был призван в армию осенью. Однако в начале марта он каким-то образом оказался на малой родине.
Мужчина позвонил семье и сказал: «Привет! Я дома!» Вскоре пьяным устроил перформанс в военкомате с муляжом гранаты Ф-1, — пишет SHOT.
«Домодедовского подрывника» задержали, сейчас с ним работают военные следователи.
По данным Telegram-канала Mash, граната оказалась муляжом, а задержанный — дезертир из Курской области. Сотрудники Росгвардии задержали подогреваемого, когда он выбегал из военкомата.
Ранее 6 марта жители одного из домов в столичном районе Северное Бутово также обнаружили растяжку боевой гранаты на двери в подъезд. Москвичи вызвали полицию и саперов. Обнаруженная растяжка оказалась муляжом.
Полицейские разыскивают шутника, решившего таким образом перепугать столичных жителей.