Стали известны подробности о семье из сгоревшего после падения Су-30 дома SHOT: семья из сгоревшего после падения Су-30 дома спаслась по счастливой случайности

Фото: Владимир Смирнов/РИА Новости

Разрушенный дом в результате падения самолета Су-30 в Иркутске

Семья, проживающая в сгоревшем после падения военного самолета Су-30 доме, выжила по счастливой случайности, передает Telegram-канал SHOT. Сообщается, что за несколько часов до катастрофы пожилая пара уехала в гости к родным, а в считанные минуты до ЧП их 14-летний внук вышел на прогулку. По данным издания, удар пришелся в ту часть дома, где никого не было. После взрыва из постройки смогли выбежать две женщины, выведя на улицу семилетнего ребенка.

Дом на две семьи. <...> Сестра успела выскочить со второй части дома. Спасла себя, маму свою и ребенка. Моих не было родителей дома, они были на даче в этот момент. Вадим (сын. — NEWS.ru) в этот момент ушел гулять, — рассказала жительница пострадавшего здания, которой в момент взрыва не было дома.

Кроме того, при пожаре выжили две из трех собак, охранявших участок.

23 октября Су-30 рухнул на частный дом в микрорайоне Ново-Ленино в Иркутске. В результате катастрофы погибли оба пилота, на земле жертв и пострадавших нет. Самолет выполнял испытательный полет без боекомплекта.

Позднее источник NEWS.ru рассказал, что причиной гибели пилотов истребителя стал азот, оставшийся в баллонах для кислорода. Самолет выполнял полет по запланированному маршруту на высоте в девять тысяч метров, поэтому пилоты надели кислородные маски. Азот, соединившись с кислородом, по словам источника, привел к смерти летчиков уже в кабине самолета.