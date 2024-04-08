Стали известны подробности о погибшей при крушении моста женщине Mash: муж погибшей при крушении моста под Смоленском женщины служит в зоне СВО

Фото: МЧС России/ТАСС

Женщина, погибшая при крушении Панинского путепровода под Смоленском, ехала в детский сад за ребенком, передает Telegram-канал Mash. По данным канала, ее супруг сейчас служит в зоне проведения спецоперации, ему уже сообщили о гибели жены.

В публикации уточняется, что среди пострадавших есть ребенок 2010 года рождения. Всего известно о шести пострадавших. Состояние четверых из них оценивается как средней степени тяжести. Еще двух человек, в том числе ребенка, отправили на амбулаторное лечение. После обрушения моста Следственный комитет возбудил уголовное дело.

На обследование путепровода выделяли 1,5 млн рублей в марте 2023 года. Исполнителем первого этапа контракта стоимостью 164 115 рублей значится компания, зарегистрированная в Казани. Она должна была оценить состояние моста перед подготовкой проекта.

Об обрушении моста стало известно в понедельник, 8 апреля. В момент происшествия по переправе ехали грузовик и легковой автомобиль. Также 8 апреля смыло течением железобетонный мост в национальном парке «Бузулукский бор» в Оренбургской области. Переправа проходила через реку Боровка и связывала поселки в центральной части Бузулукского бора. В результате происшествия никто не пострадал.