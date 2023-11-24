Стали известны подробности о матери, жившей с трупами детей под Псковом Жившая с трупами детей под Псковом мать до этого потеряла сына

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Женщина, несколько месяцев жившая с трупами собственных детей в Псковской области, до этого потеряла сына: он погиб при странных обстоятельствах, рассказал ее бывший коллега. В разговоре с KP.RU он отметил, что ребенок умер, выпав из окна шестого этажа, когда его матери было 25 лет. На тот момент сама женщина работала барменом в ночном заведении.

Ей тогда было 25 лет, и у нее уже было двое мальчиков. А потом случилась трагедия. Один из них загадочно погиб. Насколько мне известно, он выпал из окна шестого этажа. В браке она не была. Жила когда-то с неким [парнем]. Он был отцом одного или двух детей. Потом мужчины менялись, — рассказал собеседник издания.

По его словам, женщина производила впечатление хорошей девушки и была общительной. По работе претензий к ней никогда не было. Новость о смерти трех ее детей шокировала мужчину. Он уточнил, что не ожидал от нее такого. Известно, что у женщины остались 12-летний сын, который проживает с бабушкой, и пятилетняя дочь, ее забрали органы опеки.

В Псковской области ранее задержали 34-летнюю местную жительницу по подозрению в убийстве троих своих детей. О преступлении правоохранителям заявила бабушка детей. Тела двух мальчиков она нашла на двухъярусной кровати, а труп восьмилетний девочки находился в деревенском доме.