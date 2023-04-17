Стали известны подробности о мальчике, которого загрызли собаки в Оренбурге SHOT: погибший в Оренбурге от нападения бродячих собак мальчик воспитывался в детдоме

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Восьмилетний мальчик, которого загрызли бродячие собаки в Оренбурге, воспитывался в детском доме, сообщил Telegram-канал SHOT. По его информации, сейчас в городе отлавливают собак, которые не были чипированы. По факту гибели ребенка следователями возбуждено уголовное дело по статьям о халатности и оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности.

По данным SHOT, второклассника взяли под опеку в 2019 году, его опекуншей является медсестра, работающая в военном госпитале, а опекун трудится фрезеровщиком на заводе. Тело ребенка, которого загрызла стая бездомных псов, нашли 16 апреля в гаражах на улице Кольцевой. Тогда сообщалось о поисках родителей погибшего мальчика. Предварительно установили, что он пытался убежать, но собаки повалили его и сильно искусали, в результате он скончался до приезда скорой.

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер писал в своем Telegram-канале, что тех мер для предотвращения нападений бродячих собак на людей, которые сейчас предусмотрены законодательством, недостаточно. По его мнению, чипирование животных не является гарантией безопасности людей.

Сообщалось, что мальчик играл на улице с другими детьми, когда на них набросились собаки.