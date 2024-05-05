Раскрыты данные убитого в Ленобласти возможного фигуранта дела о «Крокусе» РИАН: убитый предполагаемый фигурант дела о «Крокусе» уехал из РФ в 2022 году

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Предполагаемый фигурант дела о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» и агент военной разведки Украины Николай Сурнов, ликвидированный ранее в Ленобласти, был руководителем гаражного кооператива, работал механиком и «ловил воров», рассказали РИА Новости его знакомые. По словам источников агентства, он уехал из России после объявления частичной мобилизации.

Он занимался «япошками», хороший мастер был, и ночью приезжали, и днем к нему… Мы не общались тесно, а так, да, машины к нему заезжали, «япошки». Нормальный был человек. Он тут воров ловил. Даже до председательства. В одном гараже что-то своровали, по камерам выявил, — рассказал собеседник издания.

Федеральная служба безопасности России ранее сообщила, что 3 мая рядом со схроном в Ленобласти был ликвидирован диверсант, готовивший теракты в России. По информации ведомства, до этого его уже пытались задержать в Подмосковье. Речь шла о 48-летнем гражданине Украины, который приехал в Россию из Литвы.

Позднее военкор Юрий Котенок сообщил, что мужчина являлся фигурантом дела о теракте в «Крокус Сити Холле». По его словам, после событий в «Крокусе» ФСБ начала его преследовать, но мужчине удалось ненадолго скрыться.