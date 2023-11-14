Стали известны подробности нападения собаки на ребенка в ХМАО Семилетняя девочка в ХМАО дважды подходила к укусившей ее собаке

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После нападения бездомной собаки на семилетнюю девочку в поселке Федоровский Ханты-Мансийского округа у ребенка на лице останется шрам, а губа будет деформирована, сообщает «360». Как рассказал изданию отец девочки, перед инцидентом она дважды подходила к животному, чтобы погладить его.

По словам мужчины, происшествие случилось возле местного магазина, куда пошли его дочь и сын. На кадрах камеры наблюдения видно, как первоклассница «погладила или обняла» собаку и тогда все обошлось. Но на обратном пути, когда дети вновь подошли к животному, оно бросилось на девочку и покусало ей лицо.

Сын прибежал, плачет, трясется, говорит: «Папа, там сестру собака покусала...» Она, бедолага, из магазина дошла до второго этажа, я спустился, забрал ее на руках на пятый этаж. Руки ее убрал от лица и понял, что смотреть нечего, надо в больницу, — рассказал отец пострадавшей.

Врачи местной больницы не решились взяться за этот случай, и пациентку повезли в Сургут, где ее экстренно прооперировали, пишет издание. Медики надеются, что собака была относительно здорова и у девочки не начнется нагноение. Как рассказал отец школьницы, если воспаления не будет 33 дня, то можно не беспокоиться о заражении. Однако на лице останется шрам.

Мужчина добавил, что участвовал в поимке собаки вместе с командой отлова, и посетовал, что некоторые считают нормальной ситуацию, когда бездомные псы свободно ходят по улице, нападая на людей.

Расследованием нападения собаки на ребенка занялось управление Следственного комитета России по ХМАО. В ходе проверки будет дана оценка действиям лиц, ответственных за отлов бродячих животных.