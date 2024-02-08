Стали известны подробности нападения на подростков в Тюмени из-за шапки Напавший на подростков в Тюмени пытался приобрести шапку со звездой

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Избивший школьников в Тюмени из-за кадетской звезды мужчина заявил полиции, что пытался купить у подростков шапку, сообщает Russia Today со ссылкой на мать пострадавшего. При этом женщина рассказала, что нападавший называл свои действия «воспитанием».

Согласно имеющимся данным, один из задержанных после нападения заверил, что пытался купить у подростка шапку с кадетской звездой за 500 рублей. Однако, как сообщила мама одного из школьников, когда на помощь ребятам выбежали родители, мужчина кричал, что занимается воспитанием.

Сейчас я воспитаю ваших детей, раз вы не можете, — заявил он.

В настоящий момент оба нападавших задержаны. Женщина уточнила, что они вышли из пивного заведения, вход в которое находится в этом же доме.

Инцидент с нападением на школьников произошел вечером 5 февраля в микрорайоне Новопатрушево. Двое мужчин набросились на молодых людей из-за того, что один из них был в шапке со звездой. Пострадали два парня и девушка. Прокурор региона взял дело под личный контроль.

Ранее в колпинском торговом центре Санкт-Петербурга толпа подростков избила сверстника. По словам знакомой пострадавшего, инцидент произошел в воскресенье, 4 февраля. Мальчика госпитализировали с места происшествия, в настоящий момент он находится дома.