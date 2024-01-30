Стали известны подробности нападения на хозяйку питбуля в Братске Жительница Братска рассказала, что питбуль избитой женщины защищал ее раньше

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Конфликт между жителями Братска и хозяйкой питбуля начался еще в октябре, и зачинщиком стала пенсионерка, которую тогда укусила собака, рассказала NEWS.ru жительница микрорайона Осиновка Ольга. По ее словам, потерпевшая напала на владелицу пса с электрошокером, а питбуль вступился за хозяйку. Сегодня стало известно, что жители города с битами и топорами напали на 35-летнюю женщину с питбультерьером.

Живу в поселке и могу сказать, что ситуация не такая, как описывают в прессе. В октябре, когда начался весь этот конфликт, питбулю было четыре месяца только. Потерпевшая напала на хозяйку собаки с электрошокером, тогда питбуль ее и прикусил. В январе около шести утра эта 63-летняя женщина со своими родственниками напала на хозяйку собаки в тамбуре магазина. У них был топор в руках, бита и кусок арматуры, — сообщила Ольга.

Она добавила, что сейчас на владелицу собаки все набросились в социальных сетях и обвиняют. Хотя, отметила собеседница, на ту семью многие соседи тоже жаловались и даже обращались в полицию.

Момент нападения на женщину с питомцем попал на видео. Управление МВД по Иркутской области сообщало, что причиной стало несколько атак питбультерьера, в результате которых пострадали пенсионерка и ее дочь.

Хозяйка питбуля также заявила, что пожилая женщина сама напала на нее с электрошокером, а собака лишь защищала ее. Тем не менее в отношении владелицы животного после этого возбудили уголовное дело, поскольку пострадавшей был причинен вред средней степени тяжести.