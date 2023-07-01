Стали известны подробности нападения на девушку из-за платья в Дагестане Baza: полиция в Дагестане назвала несущественным нападение на девушку из-за платья

Фото: Гянжеви Гаджибалаев/ТАСС

Полиция в Каспийске назвала несущественным нападение местного жителя на девушку из-за легкого платья, сообщила сама пострадавшая Зарина в беседе с Telegram-каналом Baza. По ее словам, сотрудники правоохранительных органов долго отказывали в заведении уголовного дела и прохождения медосвидетельствования. Позднее врачи установили, что Зарина заработала сотрясение мозга, а также локтевой и запястный ушибы.

По словам девушки, она обратилась в полицию сразу после нападения. Сотрудники МВД в ответ сказали, что если и найдут того мужчину, то вскоре его отпустят, поскольку «каждый в Дагестане может подойти и плюнуть вам в лицо, за это просто дадут административный штраф». Как утверждает сама пострадавшая, работники правоохранительных органов исказили ее показания и заверяли, что для медосвидетельствования необходимо ехать в соседнюю Махачкалу, поскольку в Каспийске этим не занимаются. Авторы Baza пишут, что это неправда. Что было дальше, они не уточняют.

О нападении жителя Дагестана на девушку Baza сообщала днем 1 июля. По информации канала, мужчину возмутило просвечивающее платье девушки, из-за чего он плюнул в нее, а потом бросил на землю. Пострадавшая обратилась в травмпункт и полицию. В Сети было опубликовано видео с моментом нападения.