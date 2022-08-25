Стали известны подробности нападения на члена СПЧ Каляпина Правозащитница Меркачева: напавший на члена СПЧ Каляпина мог представиться сотрудником УВД

Фото: Pavel Golovkin/AP/TASS

Игорь Каляпин

Напавший на члена СПЧ Игоря Каляпина мог представиться сотрудником полиции, чтобы проникнуть в его дом, сообщила в беседе с «Газетой.Ru» правозащитница Ева Меркачева. По ее словам, Каляпин доверился злоумышленнику, поскольку его сосед также является работником правоохранительных органов и в тот момент находился вместе с ними.

У него есть сосед, сотрудник правоохранительных органов. Он был у него в гостях, там был этот человек. Когда тот представился начальником угрозыска УВД Нижегородской области, Каляпин поверил: когда у одного полицейского встречаются, логично, что там может быть другой полицейский, — рассказывает Меркачева.

Она уточнила, что мужчина изначально вел себя странно и требовал разговора. Как только они оказались в квартире Каляпина, злоумышленник напал на него и объяснил свой поступок тем, что у него «есть какой-то заказ». Правозащитница отметила, что после инцидента у члена СПЧ «очень сильно порезано лицо».

Нападение произошло вечером 24 августа в Нижегородской области. В СПЧ сообщили, что нападавший пытался порезать своей жертве лицо и задушить его. Каляпин был госпитализирован с подозрением на сотрясение мозга. Он допустил, что нападение может быть связано с его правозащитной деятельностью.