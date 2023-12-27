Стали известны подробности нападения мигранта на отца с ребенком в Мурино Жительница ЖК рассказала об агрессии мигранта, напавшего на семью в Мурино

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Уроженец Кавказа, напавший на отца с ребенком в жилом комплексе «Стороны Света» в Мурино, давно прославился своим агрессивным поведением, рассказала в разговоре с NEWS.ru жительница ЖК Наталья. По ее словам, мужчина неоднократно ломал шлагбаум, а также нападал на людей, которые делали ему замечания.

Самое забавное, что до этого был уже инцидент с этим мужчиной. В Сети появилось видео, как он выходит из такси и ломает шлагбаум. Ему сделали замечание женщины, а он матом покрыл и уехал. Теперь вот снова. Совсем ему этот шлагбаум мешает, видимо. Напал сначала на девушку, потом на мужчину с ребенком. Напугал малыша. Но сильно никто не пострадал, — рассказала она.

По словам Натальи, на момент нападения мужчина был пьяным. По ее словам, он кричал на окружающих и называл себя «хозяином парковки».

Сейчас его уже задержала полиция, — добавила она.

Ранее сообщалось, что Люблинский суд Москвы постановил выдворить из России 22 мигранта, принявших участие в драке с полицией у столичного рынка «Садовод». Их признали виновными в нарушении правил въезда либо режима пребывания в РФ.