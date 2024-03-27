Стали известны подробности нападения банды подростков на прохожих в Уфе В Уфе агрессивные подростки нападают на случайных прохожих

Фото: Сгенерировано MidJourney/NEWS.ru

В Уфе подростки группами нападают на прохожих, сообщила NEWS.ru подруга одного из жертв агрессии. По ее словам, молодые люди пристали к ее друзьям из-за внешнего вида.

Мои друзья пошли в ТЦ отметить день рождения. На выходе к ним пристала компания. Им не понравился их внешний вид и одежда, якобы они смахивают на «ЧВК Редан». Ребята решили не вступать в конфликт и побежали в сторону остановки, где их и догнала толпа из 15 человек. Тогда и началась драка, — рассказала девушка.

Она добавила, что появилось видео, но там показаны не все события. На отрывке видно, как подростки бегут толпой, а потом друзья держат шатающегося подростка. Полиция же не отреагировала на произошедшее.

В этот раз обошлось без серьезных последствий, а в следующий раз может так и не повезти. Поймать тех подростков не удалось, и полиция никак не отреагировала, — резюмировала она.

Ранее в Приморском крае двое школьников жестоко избили ученика из параллельного класса. Мать пострадавшего рассказала, что сына били головой о трубы. Перед нападением подростки в течение двух недель оскорбляли ребенка, придирались к его прическе и цвету волос. Мальчика госпитализировали с сотрясением головного мозга, сильными ушибами грудной клетки и мягких тканей.