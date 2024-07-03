Стали известны подробности нападения алабаев на собаку под Петербургом Лечение пса после нападения алабаев под Петербургом обошлось в 100 тысяч рублей

Фото: Shutterstock/FOTODOM

После нападения двух алабаев на маленького кинг-чарльз-спаниеля в Ленобласти пострадавший перенес шестичасовую операцию, на лечение потрачено более 100 тысяч рублей, сообщает Telegram-канал Mash на Мойке. По версии канала, соседи жалуются, что инцидент с собаками и нападениями не первый.

Хозяйка семилетнего пса Малика рассказала, что у него была сломана челюсть, скальп почти полностью снесен, а внутренние органы изранены. В настоящее время пес находится под капельницами, и ему потребуется переливание крови. Все произошло на глазах у пожилой владелицы, которой пришлось вызывать скорую помощь после происшествия.

Одна из местных жительниц утверждает, что зимой животные почти убили лайку. Алабаи проживают возле конюшни, всего там пять собак. По словам местных жителей, им не уделяется должного внимания, они часто бродят по улицам без намордников.

Хозяйка конюшни попыталась объяснить, что собаки стали агрессивными из-за мотоциклистов, которые неадекватно себя вели, заехали на территорию конюшни и столкнулись с псами. Один из алабаев смог сорвать себя с цепи и убежать. После этого собаки напали на домашнего питомца. Женщина выразила сочувствие хозяйке пострадавшего пса.

Ранее в Казани собака породы стаффорд укусила девятилетнюю девочку у Комсомольского озера в микрорайоне Дербышки. У нее были разорваны бедро и предплечье. Уточняется, что ребенок вместе со сверстниками был на тренировке по дзюдо. Дети бегали по пляжу под присмотром тренера. На противоположной стороне отдыхала компания с собакой без привязи и без намордника.