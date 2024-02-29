Стали известны подробности наезда автомобиля на толпу подростков в Хакасии Автомобиль влетел в подростков у колледжа в Хакасии

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Автомобиль влетел в группу подростков, стоявших у колледжа в Хакасии, сообщил NEWS.ru житель Усть-Абакана, знакомый с пострадавшими. По его словам, у одного сломана рука, у другого — позвоночник.

Это мои друзья. Вчера утром стояли рядом с колледжем, когда на них внезапно налетела машину. У одного из них сломана рука, у второго сломан позвоночник, он в больнице. Водитель не справился с управлением, — рассказал молодой человек.

Ранее сообщалось, что 42-летний водитель был трезв во время ДТП и отделался легкими ссадинами. По предварительным данным, мужчину занесло, когда он прибавил газу, чтобы выехать из колеи, но не справился с управлением.

Утром 29 февраля, три человека скончались при столкновении легкового автомобиля Toyota с электроопорой в Нерчинскев в Забайкальском крае. За рулем была 31-летняя девушка, которая управляла транспортным средством, не имея водительских прав.

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