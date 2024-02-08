Стали известны подробности массовой драки на складе Wildberries Wildberries: в Электростали задержали 10 человек после конфликта на складе

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Конфликт произошел на складе Wildberries в подмосковной Электростали, полиция задержала 10 человек, рассказали NEWS.ru в пресс-службе компании. Там отметили, что пострадавших нет, будет проведено внутреннее расследование, на данный момент склад работает штатно.

На территории логистического центра в Электростали действительно произошел конфликт между занятым на складе и сотрудником ГБР. Служба безопасности совместно с прибывшими представителями силовых органов оперативно предотвратили дальнейшие разбирательства. Около 10 человек доставлены в местное отделение для выяснения обстоятельств, — отметили в пресс-службе.

По данным Telegram-канала Mash, на складе произошла массовая драка. Канал пишет, что ее участники пустили в ход перцовые баллончики. В свою очередь, Telegram-канал Baza уточняет, что драка началась из-за неправильно наклеенного штрихкода. Сообщается, что изначально в потасовке участвовали рабочий и бригадир, раскритиковавший его работу. Рабочий привлек к выяснению отношений коллег, и участниками драки стали более 100 человек.

В ноябре на этом же складе полиция проводила проверку документов у сотрудников. По неофициальной информации, правоохранители искали нелегальных мигрантов, а также тех, кто недавно получил российское гражданство. Очевидцы рассказывали, что нескольким задержанным вручили повестки в военкомат.

Ранее сообщалось о массовой драке на складе Wildberries в подмосковном Коледино. Потасовка началась из-за гофры с товарами. Пострадал один человек. В Сети появлялись сообщения о его смерти, но в компании их опровергли.