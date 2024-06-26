Стали известны подробности массового отравления роллами в Курске SHOT: отравившиеся роллами в Курске заказывали сет в сливочном соусе

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Отравившиеся роллами жители Курска заказывали сет в сливочном соусе, сообщает Telegram-канал SHOT. По данным источника, через несколько часов у пострадавших поднялась высокая температура и появились сильные боли в животе. Среди госпитализированных — 16-летний подросток.

Как указал канал, на данный момент подтверждено 11 случаев отравления. Все госпитализированные покупали роллы в кафе на Студенческой улице. Сливочным соусом были политы роллы с лососем, угрем, креветками и курицей. Сейчас пострадавшие в больнице в состоянии средней тяжести с диагнозом «кишечная инфекция».

В субботу была у мастера-колориста, заказали сливочные роллы. В воскресенье начало потряхивать, вечером уже началась диарея и до сих пор не отпускает. Мастер мне написала, что у нее высокая температура, рвота и диарея, вплоть до того, что вызывали скорую. Мы даже подумать не могли, что это роллы, так как после них кушали другую еду, — рассказала одна из пострадавших.

По словам бывших сотрудников, в кафе всегда была антисанитария на кухне: сотрудники курили на рабочем месте, а пепел скидывали на пол, огурцы почти никогда не мыли. К качеству рыбы также было много вопросов. Деятельность компании временно приостановлена.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов ранее призвал проводить внеплановые проверки на пищевых предприятиях. По его мнению, массовое отравление граждан связано именно с производственными проблемами, а не с проблемами общепита в целом.