Стали известны подробности избиения школьника охранником ТРЦ 15-летний петербуржец не получил серьезных травм в конфликте с охранником ТРЦ

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пострадавший в конфликте с охранником магазина 15-летний житель Санкт-Петербурга серьезных травм не получил, рассказал NEWS.ru его знакомый. По словам собеседника, несовершеннолетнего все равно доставили в больницу, также было написано заявление в полицию.

Два парня, друзья, пошли вечером в магазин. В какой-то момент охранник начал их выгонять, толкать прямо. Как я понял, за то, что они зашли в грязной обуви и матом ругались. Они начали сопротивляться, один из них задел охранника по лицу. Тот взбесился и начал его избивать, повалил на пол, пинал ногами, — рассказал он.

Собеседник издания пояснил, что второй приятель не мог вмешаться, так как у него «серьезные проблемы с сердцем». Он снимал происходящее на телефон.

Потом они ушли и написали в местную группу «Русская община Петрограда». Там приехали и начали разбираться с охранником, отвезли ребят в больницу и написали заявление в полицию. Серьезных травм они вроде бы не получили, — отметил он.

В начале февраля мужчина избил школьника в Тюмени из-за кадетской звезды на шапке. Подозреваемый заявил полиции, что пытался купить у подростка головной убор.

Кроме того, в колпинском торговом центре в Санкт-Петербурге толпа подростков избила сверстника. Мальчика госпитализировали с места происшествия, затем отпустили домой.