Стали известны подробности гибели главы ярославской думы

https://static.news.ru/photo/3f0d8b0a-4ac3-11eb-8750-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ярославль LIVE/vk.com

В Ярославской областной думе сообщили подробности гибели главы парламента, единоросса Алексея Константинова.

Там рассказали, что политик совершал рабочую поездку в Ростовский район, где встречался с работниками и пациентами центральной районной больницы, передаёт «Коммерсант».

После завершения поездки руководитель парламента отпустил служебную машину и сам сел за руль. Он поехал в Тверскую область, где планировал провести новогодние праздники.

Авария произошла на 90 км трассы Сергиев-Посад — Клязин — Рыбинск в Тверской области. Машина политика Hyundai New Santa Fe столкнулась с другим автомобилем Mazda CX-7. В результате Константинов погиб на месте. За рулём второй машины была 37-летняя женщина, которую доставили в больницу, сообщил ТАСС.

Как писал NEWS.ru, председатель Ярославской областной думы и секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Алексей Константинов погиб в ДТП 30 декабря.

Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов выразил соболезнования родным и близким парламентария.