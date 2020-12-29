Стали известны подробности гибели главы ярославской думы

В Ярославской областной думе сообщили подробности гибели главы парламента, единоросса Алексея Константинова.
Там рассказали, что политик совершал рабочую поездку в Ростовский район, где встречался с работниками и пациентами центральной районной больницы,
После завершения поездки руководитель парламента отпустил служебную машину и сам сел за руль. Он поехал в Тверскую область, где планировал провести новогодние праздники.
Авария произошла на 90 км трассы Сергиев-Посад — Клязин — Рыбинск в Тверской области. Машина политика Hyundai New Santa Fe столкнулась с другим автомобилем Mazda CX-7. В результате Константинов погиб на месте. За рулём второй машины была 37-летняя женщина, которую доставили в больницу,
Как писал NEWS.ru, председатель Ярославской областной думы и секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Алексей Константинов погиб в ДТП 30 декабря.
Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов выразил соболезнования родным и близким парламентария.