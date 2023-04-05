Стали известны подробности гибели девочки в бассейне в Новосибирске В Новосибирске одна из матерей сняла на видео момент гибели девочки в бассейне

Фото: СУ СКР по Новосибирской области

В Новосибирске одна из матерей, которая находилась на уроке физкультуры второго класса, сняла на видео момент гибели девочки в бассейне. Отец погибшего ребенка рассказал «Сиб.фм», что на кадрах видно, что его дочь лежит на поверхности воды без сознания. Родители считают, что девочку могли спасти, если бы присутствующие раньше обратили внимание на происходящее.

С ней в воде пять-шесть минут играли. Ребенка можно было спасти, понимаете! Просто не обращали внимания, и все! Я считаю, что это халатность, — рассказал мужчина.

По словам отца, есть и другое видео. На нем девочку без сознания выносят из помещения. Кроме учителя в зале находились две матери, одна из которых рассматривала помещение, а вторая вела непрерывную съемку. Мужчина отмечает, что вместе с женой простил учителя физкультуры Сергея Верлана. Отец погибшей не просил у суда строгого наказания для преподавателя. Он объяснил, что это не поможет вернуть его дочь.

Трагедия в школе № 197 произошла 15 ноября 2022 года. Во время первого занятия на воде у учеников второго класса девочка, стоявшая по пояс в воде, упала в воду и начала тонуть. Ребенок попал в больницу в тяжелом состоянии, врачам не удалось ее спасти.

Ранее учителя физкультуры Сергея Верлана приговорили к ограничению свободы сроком на полтора года из-за гибели школьницы в бассейне во время урока. Преподавателю также запрещено заниматься педагогической деятельностью.