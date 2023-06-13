Стали известны подробности двойного убийства в Екатеринбурге Очевидец раскрыл подробности двойного убийства на юго-западе Екатеринбурга

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Двойному убийству в Екатеринбурге на улице Академика Бардина, 8, предшествовала массовая драка, рассказал NEWS.ru очевидец произошедшего Сергей. По его словам, в потасовке около местного магазина участвовала группа мужчин. Сергей добавил, что после драки двое мужчин остались лежать на асфальте и вокруг было много крови.

Мигрантские разборки были, видел, как группа мужиков, человек пять, разбегалась. Сначала была какая-то потасовка, кричали на улице, а потом резко разбежались. Один мужчина лежал у магазина, его ударили ножом. Это у магазина произошло, очень много крови было. А второй мужчина лежал у нашего дома по адресу: ул. Бардина, 8. Люди как увидели, начали вызывать полицию, — рассказал Сергей.

Утром 12 июня на юго-западе Екатеринбурга прохожие обнаружили тела двух мертвых мужчин, которые лежали по разные стороны дороги. По факту случившегося возбудили уголовное дело об убийстве.

Ранее в Новой Москве в подвале одного из частных домов обнаружили труп депутата из Югры Александра Колодича. По подозрению в убийстве задержан рабочий. Возбуждено уголовное дело.