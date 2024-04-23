Стали известны подробности ДТП, где сын бизнесмена насмерть сбил школьницу Семья сбитой сыном бизнесмена дочери не приняла финансовую помощь

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Отец виновника ДТП, в котором погибла 13-летняя девочка из поселка Белокаменный в Свердловской области, предлагали пострадавшей стороне финансовую помощь, сообщила NEWS.ru жительница села. При этом, по ее словам, родители погибшей школьницы прогнали мужчину и отказались от денежной помощи.

Я знаю, что отец этого Кирилла (виновник аварии – NEWS.ru) приходил к ее семье, говорил, что готов помочь финансово. Но родители Алины его прогнали, и правильно, по-моему, — сказала местная жительница.

Она отметила, что гибель девочки стала трагедией для многих сельчан. Живой девочку она видела в тот же день, а уже вечером стало известно, что ее сбил пьяный местный житель.

Днем я видела Алину живой и здоровой, а вечером ее уже не стало. Она была очень доброй и веселой, очень любила танцевать. Она обожала собак, у их семьи их было три. Еще у Алины осталась младшая сестра. Родители, конечно, опечалены, как и мы все. Вчера буквально все ученики и учителя плакали из-за случившегося, — рассказала женщина.

Также местная жительница отметила, что в поселке очень много пьющей молодежи. При этом выпивать начинают с очень юного возраста.

ДТП произошло 21 апреля. Вечером девочка выгуливала своего пса алабая, когда на нее наехал пьяный 22-летний Кирилл Красноумов.

Ранее в Тюмени шестилетний мальчик попал под машину, пытаясь убежать от собаки. Ребенок гулял вместе с родителями во дворе своего дома, однако, когда они на минуту отвлеклись, сын вышел на дорогу. В результате происшествия ребенок получил травму ноги.