Стали известны подробности драки с участником СВО в Башкирии Драка с участником СВО в Башкирии не была связана с этническим вопросом

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Драка с участием бойца СВО в Башкирии, доклад о которой потребовал председатель СКР Александр Бастрыкин, произошла более недели назад, сообщил в своем Telegaram-канале глава Администрации Илишевского района Ильдар Мустафин. Он отметил, что конфликт не носит этнического характера.

Сегодня „разгоняется“ видео и высказывания о том, что происходит инцидент на территории Илишевсакого района на межнациональной почве. Поясняю, сегодня на территории района, в том числе на территории села Верхнеяркеево каких-либо инцидентов нет <...>. Данное видео снято более недели тому назад — конфликт произошел на бытовой почве в кафе в селе Верхнеяркеево на фоне распития алкогольных напитков, — пояснил Мустафин.

Днем ранее в Следкоме отмечали, что местные жители в ходе драки вступились за участника СВО. В ведомстве начато уголовное разбирательство по статье о хулиганстве.

Ранее в Якутске военный убил человека ножом после ссоры из-за участия в специальной военной операции на Украине. Как установило следствие, подсудимый был пьян и наносил удары умышленно, из личной неприязни. Сам он назвал произошедшее самообороной. Преступление совершено летом, 24 ноября мужчину приговорили к семи с половиной годам колонии строгого режима.