Стали известны подробности дела о самоубийстве четырех сестер в КБР Baza: покончивших с собой трех сестер в Кабардино-Балкарии обвиняли в смерти четвертой сестры

Фото: МВД по КБР

Три сестры, погибшие 17 июня в ДТП в Кабардино-Балкарии, ранее жаловались на давление со стороны родственников, передает Telegram-канал Baza. Их обвиняли в смерти четвертой сестры, которая покончила с собой накануне.

17 июня девушки позвонили брату и сообщили, что готовы покончить с собой, после этого они перестали выходить на связь. Позже их тела нашли в горящем автомобиле под 18-метровым обрывом.

Ранее в полиции сообщили, что женщина, находившаяся за рулем, не справилась с управлением. Всем погибшим было от 43 до 48 лет. ДТП произошло на 19-м км региональной автодороги Чегем-2 — Булугну, при въезде в сельское поселение Нижний Чегем. Республиканская прокуратура проводит проверку по фактам обстоятельств, которые привели к гибели женщин.

14 июня в московском районе Южное Бутово мужчина порезал дочь и жену, а после забаррикадировался в квартире. Когда дверь в квартиру была взломана, он свесился с балкона шестого этажа и заявил, что не хочет жить. Он также кричал, что воспитывался в детдоме. При падении с высоты он выжил и был госпитализирован.