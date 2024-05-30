Стали известны подробности дела экс-губернатора ХМАО о дискредитации армии Автор жалобы на Комарову опроверг данные об уголовном деле о дискредитации ВС РФ

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Наталья Комарова

Тюменский активист и автор жалобы на бывшего губернатора ХМАО Наталью Комарову Юрий Рябцев заявил, что политик не становилась фигуранткой дела о дискредитации армии, передает «Подъем». По данным СМИ, пока лишь запланировано обжалование постановления следователя, который отказался возбуждать такое дело.

По поводу «административки» — это статья 20.3.3 КоАП. На сайте суда нижневартовского хоть и отражено, что ее обвиняют, но это вызвано некорректностью содержания приказа по делопроизводству в районном суде. Она еще не обвиняемая, еще дела нет. Определение об отказе ее привлекать будет рассматриваться 13-го числа. По сути, суд обязан ее вызвать, меня вызвали — я поеду, — сказал Рябцев.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об отставке Натальи Комаровой с поста губернатора Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, соответствующий документ опубликован на сайте Кремля. Возглавить регион предложено мэру Тюмени Руслану Кухаруку.

Губернатор ХМАО Наталья Комарова объявила об уходе в отставку в связи с переходом на новую работу утром в четверг, 30 мая. Эту должность 68-летняя Комарова занимала с 2010 года. До настоящего момента она была единственной женщиной-губернатором в России.