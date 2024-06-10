Стали известны подробности бегства подразделения ВСУ из Новоалександровки Украинская военнослужащая объяснила бегство ВСУ из Новоалександровки окружением

Фото: МО Украины

Ушедшие с позиций на Авдеевском направлении военные ВСУ попали в окружение в Новоалександровке, сообщило издание «Украина.ру» со ссылкой на украинскую военнослужащую из этого подразделения. По ее словам, отряд состоит из «махровой теробороны».

Военнослужащая отметила, что сейчас покинувших позиции военных обвиняют в трусости, а также в отступлении без приказа. Но их укрепрайон к моменту отхода находился «глубоко в окружении». Девушка отметила, что теперь против более чем 40 украинских солдат могут возбудить уголовные дела.

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что Вооруженные силы России нанесли удары по украинской диверсионно-разведывательной группе в Сумской области. По его словам, это произошло возле села Хотень. Минобороны России данную информацию не комментировало.

Минобороны РФ также сообщало, что российская армия установила контроль на территории населенного пункта Старомайорское в Донецкой Народной Республике. За успех операции отвечали бойцы группировки войск «Восток». На данном направлении противник потерял до 140 солдат, два автомобиля, британскую гаубицу FH-70 и орудие Д-20. Помимо этого, за минувшие сутки российская ПВО ликвидировала украинский самолет МиГ-29 и перехватила две противорадиолокационные ракеты HARM.