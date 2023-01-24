Стали известны подробности аварии с участием скорой под Новосибирском Попавшие в ДТП под Новосибирском водитель и пассажир Mitsbushi возвращались домой после ночной смены

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Попавшие в смертельное ДТП под Новосибирском водитель и пассажиры Mitsbushi возвращались домой после ночной смены, сообщили в беседе с «КП — Новосибирск» их знакомые. Ранее легковой автомобиль стал участником аварии с участием скорой помощи. Как пояснили в региональном Минздраве, скорая возвращалась из больницы Новосибирска, куда доставила пациентов.

В легковом автомобиле «Мицубиси» ехали мои коллеги, Алексей и Олег. Они возвращались домой с ночной смены, — сообщил знакомый погибших.

В результате аварии в машине скорой погибли фельдшер и второй водитель, еще двое — в легковушке. Также три человека получили травмы — пассажиры Mitsubishi и водитель скорой помощи. Все они были госпитализированы.

По факту аварии СК РФ по Новосибирской области и местная прокуратура организовали проверку. Сотрудники Следственного комитета установят все детали произошедшего, а прокуратура проверит состояние дороги в месте аварии и состояние автомобилей скорой помощи.

Был произведён осмотр автомобиля, а водители прошли медосвидетельствование, — уточнили в региональном Минздраве.

Авария под Новосибирском произошла 24 января. Водитель скорой на УАЗе совершил наезд на барьерное ограждение, из-за чего автомобиль вылетел на встречку, где столкнулся с легковушкой. После столкновения машина скорой загорелась.