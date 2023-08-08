Стали известны подробности атаки ВСУ на монастырь в Курской области Старовойт: на территории монастыря в Суджанском районе упал дрон-камикадзе

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На территории Горнальского Свято-Николаевского монастыря в Суджанском районе Курской области упал дрон-камикадзе, сообщил в Telegram глава региона Роман Старовойт. Он отметил, что легкие осколочные ранения предплечья и руки получил ребенок. Ему сразу была оказана помощь.

На территории Горнальского Свято-Николаевского монастыря в Суджанском районе упал дрон-камикадзе, запущенный со стороны Украины, — написал Старовойт.

ВСУ обстреляли монастырь в Курской области 8 августа. По данным Telegram-канал Mash, артобстрел осуществлялся с территории Сумской области Украины и начался в 15:30. В это время в монастыре находилась братия и около 10 прихожан.

Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что четыре человека получили ранения в результате обстрела микрорайона Азотный в Куйбышевском районе города со стороны ВСУ. По его словам, 6 августа ВСУ атаковали территорию населенного пункта 21 раз. Кроме этого, в Кировском районе Донецка и поселке Старомихайловка были ранены два мирных жителя 1985 и 1966 годов рождения. Также в результате обстрела ВСУ повреждения получили два частных дома, один из которых впоследствии загорелся.

Недавно стало известно, что два человека погибли в результате удара Вооруженных сил Украины по населенному пункту Горностаевка в Херсонской области. В общей сложности ВСУ выпустили по поселку около 14 снарядов за сутки. Обстрелам также подверглись Алешки, Голая Пристань, Кардашинка, Подстепное и Новая Збурьевка.