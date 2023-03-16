Стали известны новые подробности смерти стюардессы из Химок SHOT: стюардессу из Химок не мог убить влюбленный пилот

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

28-летнюю стюардессу не мог убить влюбленный в нее пилот, поскольку она общалась по телефону с родственниками уже после того, как он ушел из ее квартиры, сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на источник. По его словам, следов борьбы в квартире обнаружено не было, а входная дверь была закрыта изнутри.

По словам источника SHOT, сомнительной кажется и версия о самоубийстве стюардессы, поскольку незадолго до смерти она продумывала план командировки в Колумбию и дальнейший отпуск. Тем не менее сейчас эта версия является основной для следователей.

По словам собеседника канала, умершая бортпроводница увлекалась эзотерикой и тарологией, в ее квартире нашли большое количество гадальных карт и книг.

О найденном теле стюардессы в ванной съемной квартиры в Химках ранее сообщал телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источник. Труп был найден в ванной в ситуации, похожей на суицид. При этом на месте не было какой-либо предсмертной записки, а смерть, по предварительным данным, наступила примерно неделю назад. По данным Telegram-канала SHOT, девушка встречалась с пилотом, с которым они часто ссорились.