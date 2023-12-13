Устроившая стрельбу в Брянске и ее сестра вышли в школу порознь «Царьград»: устроившая стрельбу в Брянске вышла из дома на полчаса позже сестры

Фото: Андрей Мазунин/РИА Новости

Сотрудники полиции у гимназии № 5 в Брянске, где восьмиклассница устроила стрельбу

Восьмиклассница, устроившая стрельбу в гимназии № 5 в Брянске и покончившая с собой, в день трагедии вышла из дома на полчаса позже своей сестры-близнеца, сообщает «Царьград». По его информации, школьницы проживали буквально в пяти минутах от образовательного учреждения.

Утром 7 декабря сестры вышли в школу порознь, сообщает телеканал. По его данным, сестра стрелявшей отправилась на занятия почти на полчаса раньше. Предполагается, что, когда она ушла, 14-летняя Алина потратила время на подготовку к нападению.

Дома восьмиклассница достала отцовский дробовик, засунула его в тубус, оделась в черную одежду, положила в рюкзак пачку патронов, спички и бутылку с растворителем. По информации канала, рамка металлодетектора в то утро была отодвинута, поскольку именно в этот день на входе в школу вешали гирлянду. По другим данным, рамка не работала и в обычные дни.

В гимназии установлено 23 камеры, по записям с которых определили, что ученица подготовилась к стрельбе уже у входа в класс. Там она достала ружье из тубуса, сняла его с предохранителя и передернула затвор. Войдя в помещение, она сразу направилась в конец аудитории.

Первой она убила одноклассницу, после чего выстрелила еще в трех мальчиков и одну девочку. В карабине у Алины оставалось еще два патрона, но, по рассказам учеников, 26-летняя учительница биологии спасла детей, по сути, прикрыв их собой.

По данным СМИ, «онлайн-дневник» в Telegram, который приписывали брянской девочке-стрелку, оказался фейком. Предположительно, он был зарегистрирован на украинский номер, он стал публичным уже в день стрельбы, тогда же было изменено и название канала.