Стали известны новые подробности крушения Су-30 в Иркутске «112»: пилоты разбившегося в Иркутске Су-30 могли погибнуть еще в воздухе

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Пожарные ликвидировали открытое горение на месте падения самолёта Су-30 в городе Иркутске

Telegram-канал «112» сообщает, что пилоты Су-30, рухнувшего на жилой дом в Иркутске, могли погибнуть еще в воздухе. Как утверждают журналисты, незадолго до катастрофы летчики перестали выходить на связь.

По данным канала, летные испытания 23 октября проходили два Су-30: один из них совершил плановую посадку, а второй продолжал оставаться в воздухе, при этом его пилоты не выходили на связь около 20 минут.

«112» сообщает, что для выяснения причин первый истребитель вновь поднялся в воздух и при сближении со вторым Су-30 экипаж заметил, что летчики находятся без сознания.

По предварительной информации, истребитель упал после того, как у него закончилось топливо. Были ли пилоты мертвы до этого или погибли в момент крушения, пока не установлено.

Самолет упал на двухэтажный частный дом в микрорайоне Ново-Ленино. На земле жертв и пострадавших нет. СКР возбудил уголовное дело по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

После падения воздушного судна около 150 домов остались без света. В пресс-службе губернатора Иркутской области Игоря Кобзева отметили, что электроснабжение должно быть восстановлено в течение дня.