Стали известны новые детали взрыва на заводе в Сергиевом Посаде «112»: взрыв в Сергиевом Посаде произошел в ангаре площадью 1600 квадратных метров

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

По информации Telegram-канала «112», взрыв на территории оптико-механического завода в Сергиевом Посаде произошел в ангаре площадью 1600 квадратных метров. На месте работают экстренные службы.

По данным канала, ангар, в котором произошел взрыв, полностью разрушен.

Ранее РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах сообщило, что причиной взрыва, по предварительной версии, стало нарушение технологического процесса. По другим данным, причиной взрыва мог стать человеческий фактор. СМИ со ссылкой на очевидцев писали, что местные жители перед ЧП слышали звук пролета беспилотника, но ТАСС со ссылкой на экстренные службы опроверг версию удара БПЛА.

В подмосковном главке МЧС сообщили, что сообщение о взрыве в нежилом помещении в Сергиевом Посаде поступило в 10:45. По данным ведомства, к ликвидации последствий ЧП привлекли шесть единиц техники и 18 членов личного состава.

Telegram-канал Baza сообщал, что число пострадавших в результате взрыва на заводе достигло 16 человек, официально эти данные не подтверждены. Изначально СМИ писали о не менее чем пяти пострадавших. Момент взрыва на заводе попал на видео, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев выехал на место происшествия.