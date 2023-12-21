Стали известны личности погибших на Ставрополье дельтапланеристов Пилот и скалолаз погибли при полете на дельтаплане в Ставрополье

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Один из погибших на Ставрополье дельтапланеристов являлся организатором восхождений на Эльбрус Игорем Носковым, сообщил Telegram-канал «112». Второго погибшего зовут Дмитрий Цыгуров. Он являлся профессиональным пилотом.

Со ссылкой на знакомых канал уточнил, что мужчины были друзьями. Они регулярно выбирались в поселок Мирный, чтобы полетать на дельтаплане.

О трагедии на Ставрополье стало известно 21 декабря. Глава Предгорного муниципального округа Николай Бондаренко сообщил, что в результате падения дельтаплана погибли два человека. Трагедия произошла около поселка Мирный. На месте происшествия продолжают работу экстренные службы.

В июле этого года в Ставропольском крае двое россиян упали на гору во время полета на дельтаплане. Оба получили серьезные повреждения, им понадобилась экстренная госпитализация. Происшествие случилось в селе Юца.

Также сообщалось о крушение дельтаплана на фестивале воздухоплавания «ПроНебо» в Пермском крае. Во время разгона летательный аппарат напоролся на палатку, после чего перевернулся и упал. В результате происшествия никто не пострадал.