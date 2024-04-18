Стали известны итоги операции против членов «Белой Масти» в Крыму ФСБ и МВД задержали членов неонацистской организации «Белая Масть» в Крыму

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ФСБ совместно с МВД успешно провели операцию по задержанию членов неонацистской организации «Белая Масть» на территории Республики Крым, сообщает РЕН ТВ. По его данным, под стражу взято 12 человек, все они открыто поддерживают Украину.

Уточняется, что оперативные мероприятия силовики провели в Симферополе, Евпатории, Ялте, Севастополе и Керчи, также прошли обыски по целому ряду адресов. В ходе них изъято большое количество литературы и атрибутики экстремистского характера, а также оружие, ножи и банковские карточки.

Также сообщается, что в телефонах задержанных нашли чаты с лидерами различных формирований, которые открыто выступают против России и участвуют в боевых действиях против российской армии. По полученной информации, лидером «Белой Масти» является 24-летний Михаил Мауров, который сейчас находится на территории Грузии. Заявляется, что он занимался идеологической обработкой членов организации, а также подталкивал их к силовым акциям против полицейских и представителей других национальностей.

Ранее в Санкт-Петербурге задержали 44-летнего местного жителя, который, по версии следствия, активировал сим-карты в интересах террористов. По данным РИА Новости, речь идет о радикалах с Украины.