Стали известны детали жестокого убийства в Петербурге В Петербурге мигрант зарезал соотечественника из-за долга и бросил тело в канаву

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге задержан 27-летний безработный мигрант, который зарезал 43-летнего соотечественника с особой жестокостью, нанеся ему более 60 колото-резаных ран, сообщает «Провинция.ру» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По данным издания, причиной убийства стал денежный долг.

В полицию Пушкинского района поступил сигнал об обнаружении трупа на территории СНТ «Звездочки», тело находилось в канаве. Подозреваемого задержали всего через несколько часов: им оказался гражданин одной из республик СНГ, который был знаком с жертвой. В ходе первичного допроса он пояснил, что напал на соотечественника из-за невозвращенного долга.

Также известно, что злоумышленник после убийства перевел себе на карту 23,5 тысячи рублей с телефона жертвы. Оба гражданина незаконно находились на территории России. Возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ.

Ранее в Санкт-Петербурге задержали 42-летнего уроженца Азербайджана, который убил молодую супругу. Два месяца назад мужчина уже пытался задушить девушку, но тогда она смогла отбиться от агрессора. После этого в отношении него возбудили уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде. Мотивы убийства пока неизвестны, но в тот вечер мужчина был в состоянии алкогольного опьянения.