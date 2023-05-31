Стали известны детали спасения курянки от падения с 15-го этажа В Курске спасатели поймали падающую с 15-го этажа девушку

Фото: Главное управление МЧС России по Курской области

Жительница Курска, которую сотрудники МЧС спасли от падения с 15-го этажа, четыре часа не реагировала на уговоры спасателей слезть с подоконника и вернуться в квартиру, рассказали NEWS.ru в пресс-службе областного МЧС. Начальник 8-й пожарно-спасательной части города Александр Орлов добавил, что к спасательной операции кроме психологов, аварийно-спасательной службы (АСС), полиции и скорой помощи был привлечен муж девушки.

Орлов рассказал, что два сотрудника АСС проникли в квартиру на 15-м этаже через балкон, пока другие участники спасательной операции отвлекали девушку разговорами. Курянка заметила спасателей только тогда, когда они добрались до кухни, где она сидела на подоконнике. Как только спасатели двинулись к ней, девушка выпала.

Она была поймана сотрудниками АСС и 8-й пожарно-спасательной части, застрахована при помощи веревки и поднята в квартиру, после чего передана скорой медицинской помощи. <...> На подоконнике у нее упоров недостаточно, она сильно оттолкнуться не сможет, поэтому люлька была подставлена непосредственно под нее. В случае чего падение произойдет практически по прямой траектории, падая она попадет в люльку с нашим сотрудником. Ее бы застраховали, она бы никуда не делась, — сказал Орлов.

Он уточнил, что девушка — первая, кто выпал, так как ранее все только угрожали.

Ранее в Красноярске 15-летние подростки спасли двухлетнего малыша, едва не выпавшего из окна второго этажа. Ребята с улицы увидели ребенка у открытого окна, залезли на соседский балкон, перелезли в окно квартиры, где стоял малыш, затащили его внутрь и вызвали полицию.