Стали известны детали смертельной аварии с участием школьников в Выборге Источник NEWS.ru: идут поиски одного из попавших в ДТП в Выборге школьников

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Поиски одного из попавших в смертельную аварию в Ленинградской области школьников продолжаются, рассказала NEWS.ru мать их одноклассника. По словам собеседницы издания, в школе висят траурные фотографии двух погибших в ДТП подростков. Как отметила женщина, мальчики не были задирами, часто гуляли своей компанией и отдыхали.

Семьи у ребят разные, у кото-то порядочные, у кого-то неблагополучные. В школе сейчас висят только две траурные фотографии мальчиков, третьего ищут, весь район переживает, ищет его. Мальчики не были какими-то задирами, всегда своей компанией только гуляли, отдыхали. В этом плане родители особо за ними не следили, — пояснила она.

По словам женщины, дети, попавшие в аварию, учатся в одном классе с ее сыном. Она предположила, что перед трагедией подростки могли выпить, купив алкоголь в одном из мест, где его продают круглосуточно даже несовершеннолетним.

Как и многие подростки, любили отдохнуть, устроить вечеринки. У нас в городе несколько мест, где продают алкоголь в любое время суток даже детям. Наверное, в ту ночь они и купили выпить в одном из таких магазинов, — добавила собеседница издания.

Машина, в которой находились пятеро школьников, рухнула с моста в реку Рощинку в Ленинградской области в ночь на 12 мая. Мальчикам 14 и 16 лет удалось выбраться, двоих подростков — водителя и пассажира — спасти не удалось.

Ранее автобус с пассажирами рухнул в реку Мойку в Санкт-Петербурге. В аварии выжили два человека — водитель транспортного средства и 56-летний пассажир, последний находится в реанимации. Следователи ходатайствуют об аресте начальника автоколонны ООО «Такси» по обвинению в оказании небезопасных услуг.