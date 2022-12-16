Стали известны детали смертельного ДТП со скорой помощью в Томске Mash Siberia: виновник ДТП со скорой помощью ехал на угнанном грузовике и был пьян

Фото: Соцсети

Виновник ДТП с участием скорой помощи, жертвами которого стали четыре человека, ехал на похищенном грузовике и в момент аварии был пьян, сообщает Telegram-канал Mash Siberia. По данным канала, его арестовали на два месяца.

Как пишет Mash, мужчина угнал грузовой автомобиль с территории производства в районе села Мазалово. На нем он отправился в соседний населенный пункт и на трассе Томск-Мариинск врезался в скорую помощь. Экспертиза установила, что водитель грузовика находился в состоянии алкогольного опьянения.

ДТП произошло 14 декабря. В результате столкновения с грузовиком карета скорой помощи загорелась. Четверо погибших медработников были сотрудниками областного перинатального центра, они ехали к роженице.