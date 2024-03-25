Стали известны детали ДТП, в котором погиб экс-советник главы Тывы Baza: экс-советник главы Тывы Николай Хван погиб в ДТП в зоне СВО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал Baza сообщает, что в зоне СВО погиб бывший советник главы Тывы Николай Хван, он попал в смертельное ДТП на территории Запорожской области. По данным канала, бывший новосибирский депутат получил смертельные травмы в аварии, произошедшей вечером 23 марта.

Как уточняет Telegram-канал, Николай Хван находился за рулем автомобиля Kia Sportage, он по неизвестным причинам врезался в военный грузовик «Урал» на трассе в Бердянском районе недалеко от населенного пункта Нововасильевка. В публикации уточняется, что бывший чиновник скончался на месте, водитель грузового транспорта не пострадал. Также канал со ссылкой на правительство Тывы отметил, что Хван до недавнего времени трудился на должности советника, он оставил должность незадолго до трагедии.

До этого паблик во «ВКонтакте» «Регион 12» сообщал о гибели в зоне спецоперации одного из создателей сериала «Реальные пацаны». По данным паблика, звукорежиссер Валентин Ушаков принял решение стать добровольцем в сентябре 2023 года. В сообщении паблика уточняется, что он получил тяжелое ранение гранатой, сброшенной с беспилотника ВСУ, а во время эвакуации группа вместе с ним попала еще под один удар, никто не выжил. Министерство обороны РФ эту информацию также не комментировало.