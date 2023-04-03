Стали известны детали о самочувствии пострадавших при взрыве в Петербурге После взрыва в кафе в Санкт-Петербурге восемь человек остаются в больницах в тяжелом состоянии

Фото: РИА Новости

После взрыва в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге восемь человек остаются в больницах в тяжелом состоянии, сообщает издание «Известия» со ссылкой на комитет здравоохранения города. Состояние остальных госпитализированных врачи оценивают как среднетяжелое и удовлетворительное. Девять человек отпущены на амбулаторное лечение.

В городские стационары поступил 31 пациент. По данным на 7 утра, девять человек были отпущены на амбулаторное лечение. В больницах восемь человек остаются в тяжелом состоянии, остальные — в состоянии средней тяжести и удовлетворительном, — говорится в сообщении.

Взрыв в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге прогремел накануне вечером. В тот момент в заведении проходил творческий вечер военкора Владлена Татарского, он погиб. По одной из версий, источником взрыва стала статуэтка, которую военкору передала поклонница до начала мероприятия. Причастность девушки к преступлению пока не установлена.

Изначально сообщалось о 30 пострадавших, однако позже количество пострадавших в результате взрыва возросло до 32 человек. Среди раненых оказалось 14-летняя девочка.