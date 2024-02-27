Стали известны детали инцидента с тучным пассажиром на борту «Победы» Baza: тучным авиадебоширом из Барнаула оказался алтайский депутат Артак Махсудян

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал Baza сообщает, что тучным пассажиром, который устроил дебош на борту самолета авиакомпании «Победа» в Барнауле, оказался депутат Алтайского заксобрания и член комитета по аграрной политике Артак Махсудян. По его данным, политик не смог пристегнуть себя к креслу в самолете и устроил скандал.

Канал выяснил, что мужчина вышел из себя, когда не получил удлиненный ремень. Как отмечается, бортпроводница объяснила пассажиру, что нужно пересесть на другое место, поскольку у его кресла рядом с аварийным выходом не предусмотрена такая опция. Baza пишет, что в ответ депутат начал оскорблять девушку, а затем и вовсе перешел к угрозам. В итоге командир воздушного судна вызвал полицию, агрессивного политика высадили.

Ранее стало известно, что авиакомпания «Победа» сняла с рейса пассажира с лишним весом, который должен был лететь 27 февраля из Барнаула в Москву. После этого транспортная прокуратура начала проверку в отношении перевозчика.

Отмечалось, что пассажир ругал проводников и отказывался пересесть на другое место, где ему могли предоставить удлинитель ремня. В итоге ему отказали в перевозке за невыполнение требований командира судна.