Стали известны детали эвакуации раненого российского бойца с позиций ВСУ Бойцы ВС РФ устроили вылазку на позиции ВСУ для спасения раненого товарища

Российские десантники организовали вылазку к опорному пункту Вооруженных сил Украины, чтобы спасти раненого сослуживца, сообщает Telegram-канал RT, ссылаясь на участника этой операции. Как уточнил собеседник журналистов, действовать приходилось осторожно, так как территория простреливалась из пулеметов.

Сначала один пополз с самого опасного участка, потом командир группы с другой стороны пошел на помощь, потому что тот, кто первый полз, — у него просто кончились силы тащить. Тащить далеко было, и вся зона с двух точек простреливается из пулеметов, — рассказал военный.

Боец получил ранение во время штурма позиций ВСУ. Его несколько часов искали под покровом ночи. Сам солдат все это время был вынужден укрываться от вертолетов противника и непрекращающихся пулеметных очередей.

Ранее также сообщалось, что российские войска нанесли удар по воинскому эшелону ВСУ, перевозившему боеприпасы. Его уничтожили ракетой на станции Межевая в Днепропетровской области. Кроме того, ВС РФ уничтожили по меньшей мере один танк, три боевые бронированные машины, девять автомобилей, а также гаубицу Д-20 противника на Донецком направлении.