Стали известны детали эвакуации из общежития после атаки БПЛА в Елабуге Источник NEWS.ru: детей быстро эвакуировали после атаки БПЛА в Елабуге

Фото: Сгенерировано MidJourney/NEWS.ru

Детей, проживающих в общежитии «Алабуга Политеха» в татарстанской Елабуге, быстро эвакуировали после атаки беспилотников, рассказал NEWS.ru источник. Как отметила собеседница издания, организаторы всего предприятия сработали четко и слаженно, всех уже рассели. По ее словам, также родительские чаты закрыли от комментариев, это было сделано, чтобы не создавать панику.

Все хорошо, их расселили. Все хорошо сработали — организаторы всего предприятия очень быстро сработали, быстро расселили детей, не создавали панику. Я сегодня обратила внимание, что закрыли все чаты от комментариев родителей, чтобы не сеяли панику. Там было все сработано быстро, четко и слажено, — отметил источник.

Утром 2 апреля беспилотники ВСУ атаковали особую экономическую зону «Алабуга», расположенную в татарстанской Елабуге. Представители ОЭЗ «Алабуга» сообщили, что удар по их территории был нанесен двумя беспилотниками в 05:45. Это стало первой атакой украинских БПЛА в Татарстане с начала СВО.

Позже стало известно, что в результате атаки беспилотников пострадали 13 человек. Среди них двое несовершеннолетних. Пять человек после лечебно-диагностических мероприятий отпустили на амбулаторное лечение, в состоянии средней и легкой тяжести госпитализированы восемь человек.