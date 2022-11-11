Стали известны дата и место прощания со Стремоусовым ТАСС: церемония прощания со Стремоусовым пройдёт 11 ноября в Симферополе

Фото: Официальный канал Кирилла Стремоусова/ТАСС

Кирилл Стремоусов

Церемония прощания с замглавы администрации Херсонской области Кириллом Стремоусовым пройдет 11 ноября в Симферополе в Александро-Невском соборе, передает ТАСС со ссылкой на источник в пресс-службе главы Крыма Сергея Аксенова. Похоронен политик будет также в Симферополе.

Прощание пройдет в Александро-Невском соборе в Симферополе, — сказал собеседник агентства.

Стремоусов погиб 9 ноября в ДТП в Херсонской области. Автомобиль, в котором он ехал, столкнулся с грузовиком. Предполагается, что виновником аварии является водитель грузовой машины. По предварительным данным, он совершил опасный маневр, а водитель машины Стремоусова не справился с управлением, пытаясь избежать столкновения.

Президент Владимир Путин наградил Стремоусова орденом Мужества посмертно. Русская община Крыма намерена обратиться к местным властям с предложением назвать именем Стремоусова одну из улиц в Симферополе.