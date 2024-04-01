Стали известно об увеличении площади пожара в подмосковном Хотьково Площадь пожара в цеху в Хотьково увеличилась до трех тысяч «квадратов»

Фото: МЧС РФ

До трех тысяч квадратных метров увеличилась площадь возгорания на подмосковном заводе «Электроизолит» в подмосковном Хотькове, сообщила пресс-служба областной прокуратуры. Уточняется, что сигнал о происшествии поступил около 16:00, о возможных пострадавших нет никакой информации.

В настоящий момент идет тушение пожара, его площадь составляет около 3000 кв. метров. Информация о погибших и пострадавших не поступала,— говорится в заявлении.

МЧС России сообщало, что пожар удалось локализовать на площади 15 квадратных метров, а издания были эвакуированы четыре человека. По данным ведомства, огонь охватил кровлю цеха. Расследование обстоятельств происшествия находится на контроле Сергиево-Посадской городской прокуратуры.

Ранее крупный пожар произошел на промышленной площадке Уралмашзавода в Екатеринбурге, огонь охватил 4500 квадратных метров. Известно, что кровля обрушилась на 300 квадратных метрах. На месте работают 64 специалиста и 22 единицы техники, уточнили спасатели.

Накануне стало известно о пожаре на площади 900 квадратных метров в рыбном цехе, расположенном в подмосковной деревне Брехово. Спасатели не сообщали о пострадавших или погибших в результате происшествия.