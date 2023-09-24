Стали известны детали умышленного наезда на мальчика в Дагестане SHOT: мальчика в Дагестане специально сбил 16-летний подросток

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мальчика на велосипеде в Дагестане намеренно сбил 16-летний подросток на «Жигулях», сообщает Telegram-канал SHOT. Об аварии ранее сообщали в МВД республики. По информации канала, водителя доставили в отдел полиции. Он отметил, что решил сбить мальчика, потому что тот помешал ему на дороге.

По данным SHOT, помимо 16-летнего подростка в машине находился еще один человек. После того как они совершили умышленный наезд на мальчика, они вышли из машины, но не стали помогать ему. Позднее они попытались скрыться с места аварии. В публикации говорится, что после инцидента отец пострадавшего ребенка нашел его обидчиков и сжег их авто.

Ранее в Сети появилось видео умышленного наезда на подростка с велосипедом в Дагестане. На кадрах видно, как автомобиль задним ходом дважды перекрывает дорогу подростку на велосипеде. В третий раз машина сбивает велосипедиста. После этого из авто выходят двое молодых людей и что-то говорят упавшему на дорогу подростку.

До этого сообщалось, что в Майкопе возбуждено уголовное дело по факту гибели девятилетнего мальчика под колесами Mercedes. Автомобиль совершил наезд на ребенка в пешеходной зоне парка, куда машина вылетела после столкновения с Ford Focus, пробив заграждение. Уголовное дело возбуждено по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть по неосторожности.